Ilgiorno.it - Les Votives, Mimì e Patagarri a X Factor 2024: puntata ad alta tensione

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Doppia eliminazione questa sera a X: unachiave (e tradizionale) dello show in prima serata che metterà a dura prova i cantanti in gara e i giudici. Sfida impegnativa per i due gruppi milanesi (Ie i Les) e la brianzolaCaruso. In apertura dici sarà l’esibizione in fila di tutti i concorrenti col proprio cavallo di battaglia: già al termine di questo primo round ci sarà la prima, velocissima, eliminazione. A seguire, una manche unica di cover tra tutti gli artisti rimasti in gara che porterà al ballottaggio tra i due meno votati, uno “scontro finale” nel quale l’esito definitivo spetterà come sempre ai giudici al tavolo. Quali brani sono stati assegnati ai tre artisti lombardi? Per i Lesla versione di “La Canzone Nostra”, singolo di enorme successo del 2021 di Mace feat.