L'ente per il meteo costa tanto e non fa nulla

L’organismo nato nel 2017 ha un unico dipendente, il suo direttore, come mostrato da «Fuori dal coro». Per mantenerlo in vita sono già stati spesi 3 milioni: per l’affitto della sede di Bologna, l’Emilia incassa 116.000 euro l’anno. Inla pioggia distrugge il territorio.