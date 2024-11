Liberoquotidiano.it - "Le sue convinzioni devono stare fuori. Fuori!": Del Debbio sfogo durissimo contro le toghe rosse | Guarda

Paolo Delnon usa giri di parole e a 4 di Sera si sfogaquei giudici che in questi giorni hanno deciso di aprire uno scon il governo smontando di fatto il patto Italia-Albania a colpi di ordinanze e ricorsi che hanno annullato i trattenimenti dei migranti irregolari. Delcommenta alcune parole del giudice Silvia Albano di qualche anno fa: "Il giudice è una persona con le sue idee, le suee nell'interpretazione della legge inevitabilmente avviene che il giudice questece le metta, l'importante è che sia molto trasparente". Ed è su questo punto che Delsi inalbera: "Qui si dice che il giudice è un uomo o una donna e nelle sue decisioni entrano le proprie! Le!!", ha urlato Dele tutto lo studio è impazzito in un applauso che ha coperto le parole della Fusani che tentava a fatica di sostenere le ragioni care alla sinistra: "Non ho mai sentito dire a nessuno del Pd cheentrare tutti gli immigrati, vanno espulsi solo coloro che commettono crimini".