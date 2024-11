Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 14 novembre 2024

Leggi su Lettera43.it

Grande attesa per l’apertura di una nuova seduta di contrattazioni per i mercati europei, lae lotra Btp e Bund tedeschi. Ieri, mercoledì 13, l’Europa ha chiuso in lieve calo dopo una giornata cauta. Milano, invece, ha concluso positiva dopo un pomeriggio di alti e bassi. A Piazza Affari l’ultimo indice Ftse Mib ha segnato un +0,30% a 33.707 punti.Lediin tempo reale3.15 – Hong Kong negativa, apre a -0,92%Ladi Hong Kong apre la seduta con una brusca correzione: l’indice Hang Seng cede in avvio lo 0,92%, a 19.641,8 punti. Il Composite di Shanghai perde nelle prime battute lo 0,28% a quota 3.429,51, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,24% scivolando a 2.114,61.1.34 – Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%)Ladi Tokyo avvia gli scambi in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa trainata dalla debolezza dello yen, che da slancio all’export.