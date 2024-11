Reggiotoday.it - Le circoscrizioni protagoniste del Natale 2024 a Reggio Calabria

Leggi su Reggiotoday.it

Ha giocato d'anticipo l'amministrazione comunale quest'anno per l'organizzazione degli eventi legati alle imminenti festività natalizie. Pubblicati per tempo anche i bandi per partecipare si è già pronti a comunicare un report dei dati raccolti, come fa sapere l'assessore Carmelo Romeo, con.