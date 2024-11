Calcionews24.com - Lazio, Provedel: «Clima positivo, c’è entusiasmo. Su Baroni…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Ivan, portiere della, sull’ottimo inizio di stagione dei biancocelesti in Serie A. Tutti i dettagli in merito Ivanha parlato ai canali ufficiali delladell’ottimo inizio di stagione dei biancocelesti in Serie A.– «Ilè quello che cerchiamo da creare da diverso tempo, sono arrivati dei risultati .