Cataniatoday.it - Lavavetri molesti, parcheggiatori e un autonoleggio abusivo: controlli e sanzioni della polizia

Leggi su Cataniatoday.it

Controllo straordinarionei quartieri di Picanello, Barriera, Fasano, Canalicchio e nella zonaScogliera, tra piazza Tricolore e piazza Mancini Battaglia, per prevenire fenomeni di illegalità diffusa in città, come le violazioni al codicestrada, la presenza di persone.