Ilrestodelcarlino.it - L’Atm a un passo dai playoff di serie A2

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A2 di tennis: Macerata supera 5 a 1 Albinea e domenica si gioca l’ingresso ai play-off. Dalla sesta giornata del campionato italiano diA2 i maceratesi tornano a casa con un risultato schiacciante, superata la formazione emiliana per 5 a 1, e adesso al Circolo Giuseppucci si accendono i sogni play off. La squadra si presentava al completo, con lo spagnolo Alejandro Marti Pujolras (n°361 Atp) a formare il quartetto dei singolaristi in aggiunta a Tommaso Compagnucci, Edoardo Lamberti e Gianluca Acquaroli. Nei doppi la storica coppia composta dai fratelli Compagnucci, Tommaso e Nicolas non ha tradito, e ha conquistato il punto del momentaneo 4-1. Il punto esclamativo dei marchigiani l’ha messo la coppia formata da Pujolras e Acquaroli che hanno chiuso la contesa. Queste le parole di soddisfazione del presidente del circolo Atm di Macerata, Fabiano Tombolini per i risultati fin qui ottenuti: "C’è grande soddisfazione – dice – da parte dei ragazzi e orgoglio da parte della dirigenza per aver centrato, con una giornata di anticipo, l’obiettivo prefissato che era quello della salvezza.