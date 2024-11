Ilrestodelcarlino.it - "L’Appennino è da ripopolare"

"Le Regionali spesso vengono considerate come elezioni Comunali, quindi a Bologna affrontiamo i temi di Bologna che in realtà coinvolgono tutto il territorio, come la mobilità". Gabriele Lanzalotta, 19 anni, è una matricola di Unibo e insiste sul Passante di Mezzo: "La tangenziale a tre corsie non risolverà in alcun modo la congestione del traffico e lo smog, che si crea con l’alto numero di visite che la città ha in estate e inverno. La Regione su questo non ha fatto molto". Poi, "lo spopolamento del: le città si riempiono e i territori montani, storici e culturali, vengono dimenticati, investiti dall’alluvione: la Regione non ha fatto nulla avendo anche le risorse. C’è bisogno di competenza politica".