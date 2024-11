Thesocialpost.it - L’aggiornamento WhatsApp che mette fine alla scusa più usata: “Non ho dato l’invio al messaggio”

Quante volte è capitato di scrivere un, distrarsi e chiudere la chat per errore, lasciando il testo incompleto e senza inviarlo? La nuova funzione “bozze” dipunta proprio a risolvere questo problema, perndo agli utenti di non perdere più i messaggi in sospeso. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, un sito specializzato sulle novità dell’app di messaggistica, ogni volta che unviene scritto ma non inviato apparirà accantochat una nuova etichetta “Bozza”. Questa funzione facilita l’individuazione dei testi incompleti e perdi gestire le conversazioni interrotte con maggiore efficacia, riducendo le possibilità di trascurare messaggi importanti.Leggi anche: Ryanair, ancora problemi:rme in volo verso Brindisi. Cosa è successoCome funziona la nuova funzione “bozze”Cosa cambia La funzione “bozze” consente di visualizzare i messaggi incompleti direttamente nell’elenco delle chat, senza dover aprire ogni conversazione per verificarne lo stato.