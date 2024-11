Triesteprima.it - La scure della finanziaria sulla scuola, decine di posti a rischio anche in regione

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - La legge di bilancio per il 2025 in ambito scolastico vedrà una riduzione di personale per un settore già segnato da una profonda crisi che va avanti da anni. Per questo motivo il 29 novembre è previsto, come annunciato dai sindacati, un nuovo sciopero nazionale. "Le condizioni reali.