"La salute non va privatizzata"

"Da Riccione sono dovuta venire a Bologna per operarmi al crociato, perché lì non sarebbe stato possibile farlo in tempi brevi. E per farlo sono ricorsa alla sanità privata". È l’esperienza personale di Teresa Casadei, universitaria di 22 anni, che rinforza il suo grido per le Regionali: "Dare priorità alla sanità pubblica. Chi non ha la possibilità di rivolgersi al privato, cosa fa? Non va bene". Altro argomento caldo è "l’emergenza abitativa – aggiunge Casadei –. Serve abbassare i costi degli affitti e ragionare sui numeri: il numero delle abitazioni è più basso rispetto alla domanda degli studenti, quindi bisogna fare un investimento per risolvere i due aspetti".