Milanotoday.it - La panchina bianca per ricordare i morti negli incidenti stradali

Leggi su Milanotoday.it

Unadipinta di bianco, in memoria delle vittime della strada, in largo Richini (Università Statale). È il progetto che l'associazione italiana vittime e infortuni della strada (Aivis) sta portando in giro per l'Italia:scorsi due anni sono state collocate altrettante panchine.