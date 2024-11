Sondriotoday.it - La pallavolo femminile italiana ha un serio problema con i refertisti

Leggi su Sondriotoday.it

La classica goccia che fa traboccare il vaso. Quanto accaduto in occasione di una partita valida per la Serie B1 di volleylo scorso weekend ha confermato come ildeiimpiegati in queste gare non vada affatto sottovalutato. Puntualmente al termine delle varie gare.