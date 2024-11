Ilfattoquotidiano.it - La Consulta smonta l’autonomia differenziata: incostituzionali diverse previsioni della legge. “Limitato il ruolo del Parlamento sui Lep”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Corte costituzionale “ha ravvisato l’tà” di alcune normeriforma sul, approvata in via definitiva dallo scorso giugno. Decidendo sui ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, laha giudicato illegittimi numerosi aspetti: nello specifico, spiega un comunicato, “la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la Regione e la successivadi differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del principio di sussidiarietà; il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (Lep) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del governo, limitando ilcostituzionale del; la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) a determinare l’aggiornamento dei Lep; la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquotecompartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatariedevoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unitàRepubblica.