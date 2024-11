Forlitoday.it - La casa nell'arte contemporanea: incontro con Elena Dolcini

Leggi su Forlitoday.it

Nel contesto del progetto “C di” sulla formazione allo sguardo curato dapresso la sede della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dedicato per l'appunto allasia come luogo fisico che metaforico, la sede espositiva del Palazzo del Monte di Pietà (a Forlì, in corso.