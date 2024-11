Napolipiu.com - Kvara, clausola da 80 milioni non casuale”: Sky svela la strategia Barcellona

Luca Marchetti fa chiarezza sull’interessamento blaugrana per il georgiano: dal colloquio con gli agenti allasulla“L’incontro tra ile Jugeli c’è stato, ma se il club spagnolo vuole davverotskhelia deve trattare direttamente con il Napoli“, le parole di Luca Marchetti a Radio Marte fotografano la situazione. L’esperto di mercato di Sky Sport, durante “Forza Napoli Sempre”, ha fatto il punto dopo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna sul summit tra il presidente blaugrana e l’agente del georgiano.“Capisco questa abitudine di rivolgersi ai procuratori”, spiega Marchetti, “ma è De Laurentiis che fa il prezzo. A gennaio è impossibile, il club azzurro non lo prende nemmeno in considerazione”.“Per l’estate invece tutto dipenderà dal rinnovo, che al momento non trova l’accordo”, prosegue il giornalista.