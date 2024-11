Calcionews24.com - Kean: «La Fiorentina crede in me, qui sono come Toni e Batistuta. Sulla Juve…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Moise, attaccante della, sull’inizio di stagione della squadra viola in Serie A. Tutti i dettagli in merito Michael Kayode ha parlato al The Guardian dell’inizio di stagione della. INIZI – «Da piccoli mettevamo 5 euro a testa per giocare a calcetto in oratorio. A inizio carriera cercavo sempre il colpo a effetto per dare .