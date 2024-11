Ilgiornaleditalia.it - Kean "Classifica cannonieri un obiettivo, Firenze entra nel cuore"

"La Juve mi ha preso per strada e mi ha dato disciplina, al Psg ho imparato tanto"- "Diventare capocannoniere? Perché no. Mi dà motivazione. È uno dei miei obiettivi. Quest'anno per me è molto importante dimostrare il mio valore. Sono reduce da un anno complicato". Lo ha detto l'attaccante