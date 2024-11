Romadailynews.it - Italia: nuove scoperte suggeriscono un legame tra il leone di bronzo di Venezia e la Cina (2)

Leggi su Romadailynews.it

Roma, 14 nov – (Xinhua) – Torreggiando in cima ad una colonna in Piazza San Marco, a, il massicciodiha simboleggiato a lungo il potere e l’eredita’ della citta’. Eppure, la sua reale origine e’ rimasta a lungo un mistero. Un recente studio condotto da un team di scienziatini, tra cui archeologi, geoscienziati e sinologi, suggerisce che l’iconicodipotrebbe in realta’ avere radici che risalgono alla Dinastia Tang della(618-907). “Sono stato affasto dalsin dalla mia giovinezza per il suo aspetto unico”, ha dichiarato a Xinhua Massimo Vidale, professore del Dipartimento di beni culturali dell’Universita’ di Padova. “E’ cosi’ diverso da qualsiasi altra statua che abbiamo ino in altre parti del mondo occidentale”, ha aggiunto.