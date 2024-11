Sbircialanotizia.it - Iran, in clinica psichiatrica chi sfida l’obbligo del velo: l’annuncio choc

Leggi su Sbircialanotizia.it

La decisione delle autorità per zittire il movimento delle donne iniziato con l'uccisione di Masha Amini fino ad arrivare alla studentessa che si è spogliata all'università. Verrà aperta unaspecializzata "per il trattamento della rimozione dell'hijab" Inlaall'obbligo di indossare l'hijab rischia ufficialmente di finire in "cliniche" per il "trattamento psicologico" .