Calcionews24.com - Inter, Inzaghi scaccia via le polemiche col Napoli: la reazione del tecnico e della squadra

Leggi su Calcionews24.com

L’attende la sosta prima di tornare in campo e mettere da parte in tutti i sensi la sfida con ilIl pareggio traha lasciato invariata la distanza tra i due club in classifica, aumentando però lecomplice il rigore di Calhanoglu per il contatto tra Anguissa e Dumfires. .