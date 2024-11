Indagine su medici europei e Ai, italiani più scettici in pratica clinica

Leggi su .com

(Adnkronos) – Sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale (Ai) nella cura diretta dei pazienti, per esempio attraverso chatbot che forniscono consigli, i(62%) risultano essere i piùdi tedeschi (58%) e francesi (56%). Anche in termini di prospettive future per le applicazioni che usano l'Ai, tra i professionistiprevale una posizione più neutrale e .L'articolosue Ai,piùinproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.