Salernotoday.it - Incidente nei Picentini, auto sbanda e si ribalta: ferito un uomo, illesa la moglie

Leggi su Salernotoday.it

Paura, la scorsa notte, lungo la Strada Provinciale che collega Campigliano (frazione di San Cipriano Picentino) con Giffoni Valle Piana, dove un’si è improvvisamenteta per cause in corso di accertamento.I soccorsiSul posto sono giunti i volontari del Vopi e i sanitari della.