Sbircialanotizia.it - Inaial, al via progetto ‘studenti attivi in sicurezza’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Più di 150 tra studenti, dirigenti scolastici e Rspp degli Istituti superiori del capoluogo siciliano hanno partecipato alla presentazione del secondo corso del“studentiin sicurezza”. Previsto dal protocollo d’intesa firmato il 31 gennaio 2023 tra Inail Sicilia e USR Sicilia, ilformativo sarà avviato per il secondo anno consecutivo, in via .