Milanotoday.it - In tre lo aggrediscono e gli rubano i suoi occhiali da vista

Leggi su Milanotoday.it

Una rapina dalla refurtiva davvero poco ingente. Un ragazzo di 24 anni è stato aggredito da un gruppo che, alla fine, è riuscito a portargli via solo glida vita. Il trio si è dato alla fuga. Tutto è accaduro mercoledì 13 novembre intorno alle 20 in via Ponale, a due passi da Fulvio.