Quotidiano.net - In Italia 200mila bimbi 0-5 anni in povertà alimentare nel 2023

Induecentomila bambini tra 0 e 5di età vivono in, ovvero in famiglie che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni due giorni. Rappresentano l'8,5% del totale e oltre la metà risiede al Sud e nelle isole, dove la percentuale sale al 12.9%, contro il 6,7% del Centro e il 6,1% del Nord. Quasi un bambino su 10 della stessa fascia d'età, pari al 9,7%, ha sperimentato laenergetica cioè ha vissuto in una casa non adeguatamente riscaldata in inverno. Sono alcuni dei dati inediti relativi aldell'Atlante dell'Infanzia (a rischio) di Save The Children, che ha dedicato la XV edizione del volume ai primidi vita dei bambini.