Ilgiorno.it - Il Villaggio dei Giornalisti: "Verde, costoso e surreale. Un luogo ’altro’ nella città"

Leggi su Ilgiorno.it

Lo chiamano così per via delle strade intitolate ai pubblicisti: una storia peculiare, quella deldei, il raffinato quartiere residenziale nato a inizio ‘900 fra Greco e Maggiolina. Qui le abitazioni del dopoguerra si alternano a palazzi in stile liberty e gotico e a graziose villette con giardino. Le più caratteristiche sono le case a igloo di via Lepanto. Gli appartamenti sono costosi e ospitano un ceto medio-alto, composto per lo più da italiani. "È una zona tranquilla, vivibile, con moltoe quasi senza negozi ? racconta Giuditta Manzoni, che ci abita da 25 anni – Qui ci svegliamo ancora con il canto degli uccellini". Privo di locali e siti storici, il quartiere è frequentato per lo più dai residenti che portano a spasso il cane, anche se a volte si vedono comitive con tanto di guida turistica.