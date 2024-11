Fanpage.it - Il video del record del mondo sui 100 metri che non è stato omologato: Bolt stracciato con 9″45

Leggi su Fanpage.it

Molti non sanno che ilmostruoso di Usainsui 100, il 9"58 fatto segnare ai Mondiali di Berlino, ènel 2011 da Justin Gatlin: ma il suo 9"45 non è, a causa del trucco usato nella circostanza dallo statunitense, un autentico tornado a spingerlo in pista.