Agrigentonotizie.it - Il Tour music fest parla anche "agrigentino": talenti nostrani provano a conquistare le finali europee

Leggi su Agrigentonotizie.it

Agrigento è in lizza per essere protagonista alledel2024. La città dei templi sarà infatti rappresentata da 3 talentuosi artisti in questa competizioneale di respiro internazionale. Si tratta di Dj Luxor, della indie band Saddafà e della cantante pop Nèmici.