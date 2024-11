Sport.quotidiano.net - Il Terranuova trasloca. Due turni per Petrioli

La partita di domenica traTraiana e Orvietana si giocherà allo stadio comunale Gastone Brilli Peri di Montevarchi. A comunicarlo è il sodalizio di piazza Coralli attraverso una nota ufficiale. La gara contro i biancorossi umbri, verrà quindi disputata domenica 17 novembre, con calcio d’inizio alle 14,30, nella vicina Montevarchi. Lo spostamento di sede si è reso necessario a causa dell’indisponibilità dello stadio comunale Mario Matteini diBracciolini, sul quale si è intervenuti di recente con la riqualificazione del manto erboso. I lavori si sono già conclusi e hanno visto la rigenerazione e la risemina del terreno di gioco, che adesso ha bisogno però di riposare per altri 15 giorni, in modo tale da essere pronto per la prossima gara interna, che avrà luogo domenica 1° dicembre contro il Poggibonsi.