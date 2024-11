Ilgiorno.it - Il ritorno dei Linkin Park: il 24 giugno headliner agli I-Days Milano 2025

, 14 novembre 2024 – Itornano in Italia e lo fannoI-. La band protagonista della scena rock internazionale sarà infatti sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura martedì 24come. Prima di loro sul palco a scaldare il pubblico sarà la band heavy metal canadese SPIRITBOX anticipata dal rapper e produttore di New York JPEGMAFIA. Il live della band statunitense sarà l’unico concerto in Italia del “From Zero World Tour” che sta vedendo di nuovo il gruppo sul palco dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro paese. Il loro ultimo concerto in Italia risale infatti aldel 2017 proprioI-davanti ad un pubblico di 80.000 persone. Il tanto attesodella band è iniziato lo scorso 5 settembre con la pubblicazione del singolo “The Emptiness Machine” che ha presentato la nuova formazione della band che vede, accanto a Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, l’ingresso di Emily Armstrong come co-vocalist e Colin Brittain alla batteria.