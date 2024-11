Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte, Meret, Lukaku e non solo: parla Gillet

Leggi su Terzotemponapoli.com

A Kisskiss.it ha rilasciato un’intervista l’ex portiere Jean-François Gilles, diversestagioni nel Bari. Di seguito le sue dichiarazioni. “Dopo 12 partite non mi sarei aspettato che ilavesse lottato per i primi posti. So come lavorae la squadra sta rispondendo bene al suo lavoro, ai suoi carichi ed ai suoi schemi. Sono sicuro che illotterà fino alla fine per lo scudetto.ovunque vada fa risultato”. Sul portiere deled il goal subito da Calhanoglu? L’ho vistoin un’occasione senza rivederlo al replay e da altre angolazioni: lui l’ha toccata ed il tiro era forte e liftato ma non avendo analizzato l’intervento in maniera approfondita non me la sento di dare un giudizio. In generale credo chesia stato frenato da qualche acciacco che lo ha colpito in passato ed anche quest’anno.