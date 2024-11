Lopinionista.it - “Il giorno giusto”, il nuovo singolo con cui Luisa Corna torna sulla scena musicale

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – E’ uscito il video di “Il” ildicon cui, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali (RB Music / The Orchard). Il brano cattura l’essenza di un amore perduto, intrecciando nostalgia e desiderio di libertà in una melodia che cresce di intensità, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Il video, girato a Porto Ercole / Feniglia, è diretto da Nicholas Baldini, direttore della fotografia Ernico Valotti.Oltre a essere l’interprete,ha partecipato attivamente alla stesura del testo, collaborando con Riccardo Brizi e Lorenzo Cilembrini, meglio conosciuto come Il Cile, dando vita a una ballata intensa, carica di emozioni e profondità, che riflette la lotta interiore di chi, nonostante il dolore, fatica a lasciar andare i ricordi di un amore vissuto intensamente.