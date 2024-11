Fanpage.it - Il caso della bassotta restituita in un’urna ci insegna l’importanza nella scelta del “dog sitter”

Leggi su Fanpage.it

La storiadonna che aveva affidato i suoi cani Pluto e Nina a una dog sitter, ritrovandoli poi uno in pessime condizioni e l'altra cremata solleva interrogativi per chiunque viva con un cane rispetto a come fare per scegliere la persona giusta a cui affidare Fido indi necessità.