Ilrestodelcarlino.it - Il BasketReggio cade sul campo di Medolla. Correggio ko col Mo.Ba

Sconfitta interna per il(2) nel posticipo di Divisione Regionale 1. A Villa Sesso, infatti, il quintetto di coach Perricone cede nella sfida di coda con(4) e rimane solo in coda alla graduatoria: dopo aver chiuso avanti di 3 lunghezze il primo quarto, i cittadini subiscono la rimonta avversaria, che si concretizza col +5 di metà gara; nella ripresa i modenesi allungano ancora, per poi chiudere sul 78-72 in loro favore: inutili, nelle fila locali, i 17 punti di Lasagni ed i 14 di Franzoni, mentre in doppia cifra vanno anche il solito Minardi (12) e Infante (10). Stop esterno, invece, per la Pallacanestro(4), che81-77 suldel Mo.Ba Modena (10), terza forza del raggruppamento: i padroni di casa sembrano avere lo sprint giusto nella prima frazione, andando all’intervallo lungo sul 45-32, ma la reazione degli ospiti non si fa attendere e la contesa torna presto in equilibrio, complici le prove di Messori (20) e Pini (14), nella foto.