Quicomo.it - Ikea in Svizzera alza lo stipendio minimo per aiutare i dipendenti ad affrontare l'aumento del costo della vita

Leggi su Quicomo.it

Beati i frontalieri, verrebbe da dire. Parliamo di quelli che lavorano al maxi punto vendita di Grancia in Canton Ticino.aumenta il salariodel 7,5%, e passa da 4.000 a 4.300 franchi per 40 ore lavorative settimanali. In euro, al cambio di oggi, loarriva.