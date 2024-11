Laverita.info - I talebani si scoprono ecologisti e vanno a battere cassa al circo Onu

Leggi su Laverita.info

Le Nazioni unite aprono le porte della conferenza in Azerbaigian al governo afgano, che non hanno mai neanche riconosciuto. Una barzelletta, a cui si aggiunge la richiesta di fondi per il clima da parte del regime.