I Milwaukee Bucks non sono più sicuri di niente

sipresentati alla stagione NBA 2024/25 con due eliminazioni al primo turno dei playoff nello specchietto retrovisore, e con la consapevolezza di dover invertire immediatamente la rotta. Di essere chiamati, cioè, a legittimare sul campo quello status di contender che ci si attende da chi ha vinto il titolo nel 2021 e ora ha sotto contratto due superstar come Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Un’ambizione fissata anche da una delle proprietà - cambiata nell’assetto nel 2023, con l’ingresso di Jimmy e Dee Haslam - che spende di più in salari nell’intera lega (terza, dietro soltanto a Phoenix e Minnesota), e che nelle ultime sessioni di mercato ha gettato parecchie fiches sul tavolo per investire sull’attuale nucleo.Considerando tutte le scelte al draft sacrificate di qui al 2030 e la recidività con cui isfondano le soglie del “second tax apron” (l’upper spending limit introdotto dal nuovo CBA), si può parlare serenamente di una franchigia in “all-in”.