Bolognatoday.it - I mici del Gattile del Borgo orfani della loro "mamma": è scomparsa Clementina Forconi

Leggi su Bolognatoday.it

la conoscono in tanti (come "la Clem"), non solo per essere stata la storica "" deldele Presidente di Tutela Animali Bologna 1891, ma anche per le sue regole ferree applicate con rigore a tutto quello che riguarda i suoi amati micetti, dal coordinamento dei.