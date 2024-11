Ilrestodelcarlino.it - "I 50 anni da macellaio e i 30 del mio negozio". Pandolfi, festa doppia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 2024 sono due i traguardi da festeggiare per la macelleria di Valterdi Osteria Nuova. Quest’anno, dopo essere tornato (in seguito ad una breve pausa) dietro al bancone, il titolare festeggia i 50di attività dae allo stesso tempo, la sua macelleria ne festeggia 30. "Ho iniziato nel 1974 – dice – prima come dipendente e poi aprendo il mionel centro di Pesaro, dove sono rimasto per alcuni". Nel 1994 la scelta di spostarsi ad Osteria Nuova, dove si trova ancora oggi: "Ho visto tre generazioni di clienti – dice–. Hanno iniziato a servirsi da me quelli che oggi sono diventati nonni, poi i loro figli e i loro nipoti. Le botteghe rimangono sempre un punto di riferimento per i clienti, perché sanno di trovare in noi commercianti un punto di riferimento e che possono fidarsi di noi e dei nostri prodotti, che nel mio caso per la stragrande maggioranza provengono dalla nostra provincia".