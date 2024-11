Vanityfair.it - Gwen Stefani: «Quando sono in difficoltà prego. Ognuno ha un piano divino nella sua vita, solo che spesso non si capisce»

Leggi su Vanityfair.it

La popstar americana torna con un nuovo album, Bouquet, ispirato al cantautorato rock. «Volevo ritrovare le mie radici. Ma non ha senso fare paragoni con la me di Rich Girl». La chiave? È sempre in un momento speciale. L'intervista