Liberoquotidiano.it - Gualtieri: "Stiamo rendendo Roma una città più verde, più vicina alle persone e gioiosa"

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista), 14 novembre 2024 "Una sfida straordinaria chevincendo. Oggi ho annunciato le date delle inaugurazioni delle tante opere che faranno vedere come sarà ladi domani, con i primi cantieri che finiranno a dicembre per il Giubileo e per il Pnrr. Avevamo detto fin da subito chenon andava solo mantenuta, manutenuta e riportata a livelli di decoro, ma andava trasformata profondamente. Ed è quello chefacendola unapiù, più, unache guarda al domani" così il sindaco diRobertoa margine della presentazione del suo terzo rapporto alla. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev