Arezzonotizie.it - Gruppo Musici della Giostra, il 22 novembre la cena sociale

Leggi su Arezzonotizie.it

Ildel Saracino rende noto che il giorno venerdì 22alle ore 20,30 si terrà la consuetapresso il ristorante "Doccia" in via Setteponti, località Rondine, 24/G Arezzo. Sarà l'occasione, come da tradizione, per tracciare il bilancio dell'anno in.