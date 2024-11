Ilgiorno.it - Green beauty, dalla parte della natura

Cresce l’attenzione per l’ambiente e per il benessere personale e globale. Il periodo natalizio è dunque il momento perfetto per riflettere sulle proprie scelte di acquisto e fare così la differenza. Si può abbracciare lo spiritosostenibilità regalando cosmetici biologici racchiusi in confezioni eco-friendly, che aiutano a migliorare l’aspettopelle e a supportare pratiche agricole sostenibili e cruelty-free (termine che si riferisce a tutti quei prodotti e attività che vengono realizzati senza danneggiare gli animali, evitando la sperimentazione su di essi, e che non sono ottenuti da organi di animali). Qualche idea? Il marchio Weleda, ad esempio, propone dal 1921 cosmeticili, con una forte improntacrema corpo a quella viso, dal gel doccia al lip balm (ma il catalogo è molto più vasto), il marchio pone al centro l’alta qualità delle materie prime, provenienti da coltivazioni biologiche, biodinamiche o da raccolta spontanea certificata; i prodotti sono realizzati in modole, etico, sicuro, con dei processi di lavorazione rispettosi dell’ambiente.