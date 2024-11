Lanazione.it - Grande trombettista a Sounds on friday

Leggi su Lanazione.it

Secondo appuntamento col jazz diondomani alle 21,30 al circolo di La libertà di Viaccia in via Pistoiese. Il successo della prima serata conferma la fortunata scelta di questa proposta musicale così longeva di cui Carlotta Vettori è direttrice artistica: presentare nuovi artisti e sperimentare nuovi orizzonti nel mondo del jazz. "Per la ventesima edizione dion- dice Vettori - sono felice di presentare il quartetto Dialogue capitanato da Jacopo Fagioli,considerato nel 2022 il terzo nuovo talento italiano nella classifica della Top Jazz". Insieme a Fagioli (foto), Amedeo Verniani al contrabbasso, Mattia Galeotti alla batteria, Davide Strangio alla chitarra: daranno vita a quel jazz contemporaneo di improvvisazione, inteso come ascolto e complicità, con un concerto unico dal titolo Dialogue, un frutto "ai confini del jazz" che ha le sue radici nella storia di Jacopo Fagioli, ventisettenne toscano con formazione mista di jazz e classica: ha studiato improvvisazione presso l’Accademia Siena Jazz e partecipato ai corsi specialistici (conseguiti con lode) di Stefano Battaglia; oggi è allievo di Pier Giuseppe Doldi (prima tromba dell’orchestra de La Fenice di Venezia) al Conservatorio di Rovigo.