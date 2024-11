Europa.today.it - GF, Shaila perde il controllo: "Perché ca**o?". Urla e parolacce (il video)

Leggi su Europa.today.it

Forse così arrabbiata non si era mai vista. Ci si riferisce aGatta, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e ora al Grande Fratello. Di lei si sta parlando molto per via della relazione - se così si può chiamare - con Lorenzo Spolverato. Dopo alcune settimane di indecisione tra chi.