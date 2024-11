G7 turismo a Firenze Santanchè | Settore chiamato a profondo rinnovamento

Leggi su Corrieretoscano.it

– G7: “”ll primo G7 delè iniziato ufficialmente giovedì 14 novembre nel Cortile del Michelozzo a Palazzo Vecchio in unablindata. La ministra delDanielaha accolto il viceministro del Canada Sony Perron, il vicedirettore generale Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI dell’Unione Europea Hubert Gambs, la ministra delegata per l’Economia deldella Francia Marina Ferrari, il coordinatore federale per l’Economia Marittima e ildella Germania Dieter Gerald Janecek, il commissario dell’Agenzia deldel Giappone Naoya Haraikawa, il direttore per i Media e l’Internazionalizzazione del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport del Regno Unito Robert Specterman-Green, il vice assistente segretario per i Viaggi e ildegli Stati Uniti d’America Alex Lasry, dando così il via ufficiale ai lavori della ministeriale dedicata alturistico.