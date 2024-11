Napolitoday.it - Fratelli in affari per droga traditi dal carosello sospetto di auto sotto casa

Duenapoletani di 50 e 54 anni entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati arrestati per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno posto in essere un servizio di osservazione.