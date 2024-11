Inter-news.it - Francia-Israele, formazioni ufficiali: la scelta di Deschamps per l’Inter

Leggi su Inter-news.it

Aspettando il prossimo scontro di Nations League contro l’Italia, scendono in campo. Ecco le scelte degli allenatori per il match, conchiamato a unainerente al.UNDICI DEFINITIVO – In contemporanea con Belgio-Italia, va in scena anche, le quattro squadre del gruppo B di Nations League. Come per il gruppo di Luciano Spalletti, anche in quello di Didercompaiono volti noti del. Allo Stadio ‘de France’ di Saint Denis, infatti, scaldano i motori anche Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Quest’ultimo nuovamente convocato dopo essere rimasto escluso dalla Nazionale francese per un periodo. In occasione dii due nerazzurri restano in panchina dal primo minuto, a disposizione di. Di seguito lecomplete delle due squadre.